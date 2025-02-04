В Актобе в социальных павильонах картофель по цене 116 тенге за килограмм стали продавать в ограниченном количестве. Теперь в одни руки дают не больше одного пакета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Таким образом в местной социально-предпринимательской корпорации решили бороться со спекулянтами. Говорят, стало много желающих брать дешёвую картошку мешками. Поэтому арендаторов на коммунальных рынках и попросили ввести ограничения.

При этом местные жители жалуются на качество картофеля по социальной цене из стабфонда. Говорят, что много испорченного и мелкого.

Отборный и крупный картофель стоит 399 тенге за килограмм.

В "СПК-Актобе" говорят, что картофель так плох из-за паводков. Но совсем уж испорченный, уверяют, возвращают поставщику.

"То, что были паводки весной, это повлияло тоже, потому что, по заявлениям наших производителей, смыло плодородный слой и в связи с этим картошка маленького размера. Перед Новым годом у нас была одна партия некачественного картофеля. Однако мы составили акт и сделали возврат данной продукции", – говорит Ерлан Нуркеев, директор департамента продовольственного обеспечения АО "СПК-Актобе".

По официальным данным в стабфонде лежит около 1,2 тысячи тонн картофеля. В неделю в супермаркеты и соцпавильоны Актобе поставляют до 140 тонн. По мнению работников "СПК-Актобе", запасов должно хватить до первого в стране урожая.

О том, есть ли в Казахстане дефицит картофеля, и почему в разы выросла его стоимость, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.