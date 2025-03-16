Новорожденным Актобе в честь Дня семьи подарили колыбели
Подарки вручили новоиспечённым мамам.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На третий день Наурызнама — Шаңырақ күні новорожденные в Актюбинской области получили в подарок традиционные казахские колыбели — бесик, украшенные национальными узорами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Трогательный обряд "Бесік тарту" прошёл в Актюбинском областном перинатальном центре. Подарки вручили новоиспечённым мамам.
Глава управления здравоохранения области Ерлан Султангереев поздравил молодых мам и подчеркнул, что эта традиция помогают сохранять теплую атмосферу в семье.
"Бесик — это не просто колыбель, а символ уюта, заботы и благополучия. Мы продолжаем традиции предков, поддерживаем молодых матерей и напоминаем о важности семейных ценностей. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а малыши растут здоровыми и счастливыми", — сказал он.
Поздравить мам пришла известная поэтесса Жулдыз Кожабекова. Она отметили, что ритуал "Бесікке салу" — это не просто обряд, а символ любви и заботы о ребенке, который сопровождает его с первых дней жизни.
Молодые мамы поблагодарили организаторов за такой важный подарок и пожелали, чтобы традиции передавались из поколения в поколение.
Напомним, 16 марта в Казахстане отмечают Шаңырақ күні — День семьи. В каждой области этот праздник отметили по-своему креативно, например в Астане прошли торжественные церемонии бракосочетания, а в области Жетысу установили новый рекорд Казахстана по обряду "тұсау кесу".
Самое читаемое
- Праздник Амал встретили в священном районе Ордабасы
- Скончалась первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева
- Стал известен соперник Казахского Ломаченко в андеркарде боя Алимханулы
- Паводки в Казахстане: взрывы прозвучали в Акмолинской области
- Убийство пенсионерки в Шымкенте раскрыли 25 лет спустя