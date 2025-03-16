На третий день Наурызнама — Шаңырақ күні новорожденные в Актюбинской области получили в подарок традиционные казахские колыбели — бесик, украшенные национальными узорами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Трогательный обряд "Бесік тарту" прошёл в Актюбинском областном перинатальном центре. Подарки вручили новоиспечённым мамам.

Глава управления здравоохранения области Ерлан Султангереев поздравил молодых мам и подчеркнул, что эта традиция помогают сохранять теплую атмосферу в семье.

"Бесик — это не просто колыбель, а символ уюта, заботы и благополучия. Мы продолжаем традиции предков, поддерживаем молодых матерей и напоминаем о важности семейных ценностей. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех, а малыши растут здоровыми и счастливыми", — сказал он.

Поздравить мам пришла известная поэтесса Жулдыз Кожабекова. Она отметили, что ритуал "Бесікке салу" — это не просто обряд, а символ любви и заботы о ребенке, который сопровождает его с первых дней жизни.

Молодые мамы поблагодарили организаторов за такой важный подарок и пожелали, чтобы традиции передавались из поколения в поколение.

Напомним, 16 марта в Казахстане отмечают Шаңырақ күні — День семьи. В каждой области этот праздник отметили по-своему креативно, например в Астане прошли торжественные церемонии бракосочетания, а в области Жетысу установили новый рекорд Казахстана по обряду "тұсау кесу".