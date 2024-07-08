В Актобе новорожденным подарили по домбре

37 малышам, родившимся 7 июля в трёх родильных домах Актобе, подарили по домбре, передаёт BaigeNews.kz.

В городе в рамках празднования Национального дня домбры прошло праздничное мероприятие, организованное акиматом Актобе и группой артистов.

"Турар Алипбаев — деятель культуры Республики Казахстан, известный музыкант, выходец из нашего региона, принявший участие в мероприятии, с хорошими пожеланиями подарил маме каждого ребенка домбру. Мамы малышей поблагодарили организаторов мероприятия и выразили теплые пожелания", — рассказали в акимате Актюбинской области.

7 июля Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры. Он отметил, что этот праздник имеет большое значение в духовной жизни казахского народа.