В Актобе необоснованно затягивали продление сроков аренды земель под бизнес

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В Антикоре выявили факты необоснованного затягивания рассмотрения заявлений сроков аренды земельных участков под бизнес в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в отдел земельных отношений города, с ноября 2022 года по настоящее время, от местных предпринимателей поступило 30 заявлений на продление аренды ранее выданных земельных участков.

"Хотя бизнесмены города имели полное право продлить договор аренды участков на новый срок, при условии надлежащего исполнения обязанностей и неизменности границ земельного участка, одел земельных отношений создавал искусственный барьер для ведения добросовестного бизнеса", - говорится в сообщении.

Сотрудники антикоррупционной службы по Актюбинской области внесли рекомендации по устранению административных барьеров акимату. После чего продление аренды земельных участков было одобрено.