В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся

Фото: BaigeNews.kz

В Актобе найден водитель, сбивший 13-летнего подростка и оставивший место происшествия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

25 ноября водитель внедорожника, двигаясь по проспекту Мира, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель автомашины, не оказав помощь ребёнку, уехал с места происшествия.

Поиски затруднялись в связи с тем, что внедорожник был в грязи и номер автомашины установить не представлялось возможным.

Но в результате проведённых работ 9 декабря установлен 31-летний водитель автомашины.

В отношении него начато административное производство по статьям 610 и 611 части 2 КоАП РК. Автомашина водворена на спецстоянку.