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Лента новостей

BaigeNews.kz Сегодня, 03:39
158
Сегодня, 03:39
158
Фото: BaigeNews.kz

В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся

В Актобе найден водитель, сбивший 13-летнего подростка и оставивший место происшествия,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

25 ноября водитель внедорожника, двигаясь по проспекту Мира, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Водитель автомашины, не оказав помощь ребёнку, уехал с места происшествия. 

Поиски затруднялись в связи с тем, что внедорожник был в грязи и номер автомашины установить не представлялось возможным. 

Но в результате проведённых работ 9 декабря установлен 31-летний водитель автомашины.

В отношении него начато административное производство по статьям 610 и 611 части 2 КоАП РК. Автомашина водворена на спецстоянку.

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#дтп #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:39
158
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