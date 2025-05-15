Суд города Актобе рассмотрел резонансное гражданское дело по иску местных жителей к Министерству финансов и Департаменту полиции Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz. Поводом для разбирательства стала трагическая история, произошедшая летом 2024 года, когда брат истцов утонул в реке Каргалы. Несмотря на начатое досудебное расследование, полицейские, установив личность погибшего, не уведомили его родственников и, спустя почти три месяца, похоронили мужчину в братской могиле как бездомного.

Истец узнал о гибели брата только 9 сентября - спустя три дня после захоронения. В суде выяснилось, что у сотрудников полиции имелись данные о месте проживания родственников, однако никаких попыток связаться с ними предпринято не было. За допущенные нарушения ответственные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности и освобождены от должностей.

В результате суд признал действия полиции нарушающими права истцов и причинившими им моральный вред. Хотя изначально родственники требовали компенсацию по два миллиона тенге с каждого из ответчиков, суд частично удовлетворил иск, обязав Департамент полиции выплатить по 300 тысяч тенге каждому истцу. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.