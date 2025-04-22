Суд №2 города Актобе вынес приговор по уголовному делу, в котором председатель "Жилищно-Строительного Кооператива "Жилище" К. признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В период с 2018 по 2020 год, злоупотребляя доверием дольщиков, он похитил более 421 миллиона тенге, оставив людей без жилья и денежных средств.

Подсудимый признал свою вину и заключил процессуальное соглашение с прокурором. Он поддержал сделку, соглашаясь с условиями и заявив, что его действия были совершены по его собственной воле. В ходе судебного разбирательства прокурор потребовал назначить К. наказание в виде 6 лет лишения свободы и лишение права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на срок 3 года.

Суд учел смягчающие обстоятельства, такие как наличие у подсудимого малолетних детей и его чистосердечное раскаяние. На основании этого, К. был приговорен к 5 годам лишения свободы с последующим лишением права занимать руководящие должности. Также ему предстоит выплатить материальный ущерб 75 пострадавшим дольщикам. Вопрос о размере ущерба будет решаться в рамках гражданского судопроизводства.

Приговор еще не вступил в законную силу, и адвокаты подсудимого могут подать апелляцию.

Ранее мы сообщали, что суд взыскивает миллионы тенге с дропперов, участвующих в схемах мошенников.