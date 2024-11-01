В Актобе изъяли крупную партию синтетических наркотиков

Полицейские в рамках ОПМ “Правопорядок” изъяли крупную партию синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции совместно с сотрудниками ДКНБ при проведении оперативно-розыскных мероприятий в городе Актобе остановили автомашину марки Mercedes-Benz.

"В ходе обыска автомашины под капотным пространством обнаружен спортивный рюкзак, внутри которого находился полиэтиленовый прозрачный пакет с порошкообразным веществом и изоленты желтого цвета, zip-пакеты в количестве 100 штук и электронные весы. Согласно заключения экспертизы изъятое вещество является психотропным веществом “мефедрон”, общим весом более 119 грамм.

Далее в ходе следственных действий задержанный в лесопосадке показал место закладок, где изъяты свертки в количестве 25-ти штук с порошкообразным веществом. Полицейскими не допущено к реализации более 300 доз синтетических наркотиков. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС УП города Актобе. По факту незаконного обращения с наркотическими средствами начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.