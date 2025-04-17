21 апреля акимат Актюбинской области, областные управления и аппарат акима города Актобе будут начинать рабочий день на 30 минут раньше, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь рабочее время для госслужащих будет с 8:30 до 17:30, с перерывом на обед с 12:30 до 13:30.

По данным акимата, нововведение стало результатом внутреннего опроса среди сотрудников. Более 70% госслужащих поддержали переход на более раннее начало дня, отметив, что так будет удобнее — и в плане режима, и для личных дел после работы.

"Это решение — не сверху, а с учетом мнения самих сотрудников. Большинство высказались за более раннее начало рабочего дня", — сообщили в пресс-службе.

Для граждан, которым необходимо обращаться в акимат или управления, рабочее окно также смещается — теперь приём можно будет начать раньше, с 8:30. Возможно, это поможет снизить утренние очереди и немного разгрузить приёмные часы.

Пока в других областях о подобных изменениях официально не сообщалось. Но если опыт Актобе окажется успешным, не исключено, что и другие регионы могут рассмотреть аналогичный подход к рабочему графику.

Ранее мы писали о том, что четыре района ВКО будут жить по своему времени.

С начала года, аналогичный режим работы был введен в трех других районах области. Катон-Карагайский район перешел на новый график в январе, а районы Улкен Нарын и Маркаколь – в феврале.