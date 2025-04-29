Прокуратурой Актобе выявлены факты неприменения специального льготного тарифа для инвесторов, расположенных в специальных экономических и индустриальных зонах, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно Правилам ценообразования на общественно значимых рынках, в указанных зонах ТОО "Энергосистема" обязано применять так называемый "отпускной тариф".

Тем не менее, 17 инвесторов оплачивали потреблённую электроэнергию по общему тарифу, установленному для юридических лиц, — 49,99 тенге за 1 кВтч.

В результате принятых мер ТОО "Энергосистема" установило для этих инвесторов отпускной тариф в размере 38,86 тенге за 1 кВтч.

Таким образом, стоимость электроэнергии для инвесторов снижена с 49,99 тенге до 38,86 тенге за 1 кВтч.

Данная мера позволит снизить затраты инвесторов и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса.

По мерам прокурорского надзора нарушенные права инвесторов восстановлены.