В Актобе инвесторам снизили тариф на электроэнергию
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Прокуратурой Актобе выявлены факты неприменения специального льготного тарифа для инвесторов, расположенных в специальных экономических и индустриальных зонах, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно Правилам ценообразования на общественно значимых рынках, в указанных зонах ТОО "Энергосистема" обязано применять так называемый "отпускной тариф".
Тем не менее, 17 инвесторов оплачивали потреблённую электроэнергию по общему тарифу, установленному для юридических лиц, — 49,99 тенге за 1 кВтч.
В результате принятых мер ТОО "Энергосистема" установило для этих инвесторов отпускной тариф в размере 38,86 тенге за 1 кВтч.
Таким образом, стоимость электроэнергии для инвесторов снижена с 49,99 тенге до 38,86 тенге за 1 кВтч.
Данная мера позволит снизить затраты инвесторов и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса.
По мерам прокурорского надзора нарушенные права инвесторов восстановлены.
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