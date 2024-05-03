  • 3 Мая, 22:54
  • BAIGENEWS

В Актобе горит склад со стройматериалами

Сегодня, 22:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:10
Сегодня, 22:10
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Фото: МЧС РК

Склад со строительными материалами полыхал в Актобе. На месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Угрозы распространения огня на другие здания нет. 

Пожар на площади 650 квадратных метров ликвидирован ориентировочно за полтора часа.

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