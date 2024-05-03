В Актобе горит склад со стройматериалами
Сегодня, 22:10
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Сегодня, 22:10Сегодня, 22:10
116Фото: МЧС РК
Склад со строительными материалами полыхал в Актобе. На месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Угрозы распространения огня на другие здания нет.
Пожар на площади 650 квадратных метров ликвидирован ориентировочно за полтора часа.
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