В Актобе горит склад со стройматериалами

Склад со строительными материалами полыхал в Актобе. На месте по повышенному рангу работают спасатели и сотрудники Центра медицины катастроф, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Угрозы распространения огня на другие здания нет.

Пожар на площади 650 квадратных метров ликвидирован ориентировочно за полтора часа.