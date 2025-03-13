В Актобе асфальт исчез вместе со снегом
В Актобе уложенный осенью асфальт растаял.
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В Актобе жители города жалуются на некачественное дорожное покрытие, которое исчезло вместе со снегом. Асфальт, уложенный осенью прошлого года в жилом массиве Сулутор, не выдержал зимних условий и буквально растаял, передаёт BaigeNews.kz.
"Кажется, чиновники Актобе без злого умысла выбросили на ветер народные деньги, выделенные на ремонт дороги в жилом массиве Сулутор. Ультратонкий асфальт, уложенный в октябре 2024 года, уже растаял вместе со снегом", — пишут горожане в соцсетях.
В пресс-службе акимата города Актобе прокомментировали ситуацию, уточнив, что в прошлом году начались работы по укладке асфальта на улице Сулутор. Однако, после проведения экспертиз было установлено, что часть кернов, взятых из уложенного слоя, не соответствует стандартам качества.
"В связи с выявленными недостатками, оплата за выполненные работы на данный момент не произведена. Подрядная организация обязана полностью демонтировать несоответствующее покрытие и заново уложить асфальт, строго соблюдая все требования и стандарты", — сообщили в акимате.
Власти поблагодарили горожан за терпение и понимание, подчеркнув, что будут внимательно следить за выполнением всех норм при повторной укладке асфальта.
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