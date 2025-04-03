В Актобе арендная плата за жилье была снижена после прокурорского вмешательства. В рамках реализации программы "Закон и Порядок" прокуратура Актюбинской области провела анализ соблюдения законности в сфере арендного жилья из государственного фонда и выявила нарушения, приведшие к необоснованному увеличению арендных ставок на 50% для 145 жилых домов.

Конкретно, акимат Уилского района установил плату в размере 141,3 тенге за квадратный метр, что значительно превышало норму. Оказавшееся неправильным расчетное значение - 70,65 тенге за квадратный метр - было нарушено, и в результате, по актам прокурорского надзора, постановление было отменено.

Теперь арендная плата за жилье снижена с 8 733 тенге до 4 367 тенге. Кроме того, 70 гражданам был проведен перерасчет, и 3,1 млн тенге уже зачтены в счет арендных платежей за 2025 год.

Не остались без внимания и те, кто частично оплачивает аренду: задолженность 75 граждан была снижена с 3,3 млн тенге до 2,5 млн тенге. Прокуратура восстановила права 145 арендаторов, а также добилась дисциплинарной ответственности для виновных. Работы по защите прав граждан продолжатся, и такие меры становятся важным шагом в укреплении справедливости в сфере жилищных отношений.

Ранее мы сообщали, что студентов массово отчислили в одном из вузов Актобе.