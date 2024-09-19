  • 19 Сентября, 13:29
  • BAIGENEWS

В Актобе 9-летний ребенок погиб после падения с качелей

Сегодня, 12:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
oxu.az Сегодня, 12:16
Сегодня, 12:16
361
Фото: oxu.az

Трагический инцидент произошел 18 сентября на игровой площадке, передаёт BaigeNews. Ребенок раскачивался на качелях, не удержался и упал, пролетев несколько метров.

Отметим, медики прибыли за 7 минут. К тому моменту взрослые сами пытались реанимировать мальчика, делая непрямой массаж сердца.
Позже к реанимации приступили фельдшеры скорой помощи, но через полчаса пострадавший скончался.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытый перелом шейного отдела позвоночника и другие травмы.

"По факту смерти несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по ст.306 ч.3 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Актюбинской области.

 

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Самое читаемое

Наверх