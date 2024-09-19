В Актобе 9-летний ребенок погиб после падения с качелей

Трагический инцидент произошел 18 сентября на игровой площадке, передаёт BaigeNews. Ребенок раскачивался на качелях, не удержался и упал, пролетев несколько метров.

Отметим, медики прибыли за 7 минут. К тому моменту взрослые сами пытались реанимировать мальчика, делая непрямой массаж сердца.

Позже к реанимации приступили фельдшеры скорой помощи, но через полчаса пострадавший скончался.

У ребенка диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, закрытый перелом шейного отдела позвоночника и другие травмы.

"По факту смерти несовершеннолетнего проводится досудебное расследование по ст.306 ч.3 УК РК "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы ДП Актюбинской области.