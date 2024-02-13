В Актобе 4 года не могут решить проблему со льдом для юных спортсменов

Ни льда, ни тренировок, ни выездов. Родители воспитанников актюбинской ДЮСШ №5 (детско-юношеской спортивной школы) пожаловались на постоянные поломки холодильного оборудования, из-за чего практически весь сезон нет тренировок у хоккеистов, фигуристов и шорт-трекистов. В единственной спортшколе, где занимаются дети видами спорта на коньках, не хватает и тренеров. Между тем, властям региона, чтобы отремонтировать холодильную установку, пришлось искать спонсоров, передает корреспондент BaigeNews.kz. Выделенных денег из бюджета недостаточно, говорят в спортшколе. Проблему не могут решить уже который год.

Льда для юных актюбинских хоккеистов нет уже четвертый год подряд, сетует мама 9-летнего спортсмена Жанара Джаслыкова. По словам женщины, нынешний сезон тренировок начался не по плану - в сентябре, а лишь в конце декабря. Проблема в частых авариях и поломках оборудования в спорткомплексе "Олимп", где и проходят секции по хоккею, фигурному катанию и шорт- треку. Между тем, в новом 2024 году тренировки прервались, не успев начаться. Больше месяца дети сидят дома, а залитый каток под открытым небом простаивает. Зима выдалась слишком морозной.

"Сын с 2019 года занимается хоккеем. Результаты уже есть, выезжали в Шымкент, Уральск, Караганду, Атырау. Играли хорошо, дети очень стараются. Но тренеры меняются каждые полгода, постоянно нет льда. Мы сами с родителями арендуем лёд, есть ледовая арена в частных руках. Но там нам дают время в 6 утра. Приходится вставать в 5 утра, ехать на такси. Дети горят тренировками, хоккеем, так стараются. Экипировка хоккеистов очень дорогая, стоит 553 000 тенге, не каждый родитель может это себе позволить. Но мы на это идем, а нам не дают льда. Со стороны школы такое отношение - "мы не виноваты, вот авария, денег не выделили", - рассказала Жанара Джаслыкова.

Спортивный комплекс "Олимп" в Актобе открыли в 2017 году. По словам родителей, каток постоянно простаивает. Директор спортшколы Виталий Шварц объясняет: летом в 2021 году из-за мощного скачка напряжения из строя выбило силовые кабели, которые подавали электроэнергию к холодильному оборудованию. В ДЮСШ рассчитали ущерб и подали заявку на финансирование в местный маслихат. Деньги поступили только в октябре, затем был объявлен конкурс и найдены подрядчики. В итоге, оборудование удалось запустить только в середине ноября.

"В конце сентября 2022 года сломался охлаждающий радиатор (чиллер). Механизм тот же: экспертиза, заявка, сессия маслихата, тендер. Запустили в середине декабря. В январе 2023 года произошла остановка двигателя из-за выхода из строя двух клапанов электронно-распределительных винтов. Проблему решили. Установку запустили, 3-4 дня шли работы на понижение температуры плиты, и ещё несколько дней на заливку льда", - объясняет директор ДЮСШ №5 Виталий Шварц.

По словам руководителя областного управления спорта Евгения Гончарова, причиной поломок стало и то, что строительные работы провели зимой с нарушениями. К слову, сгоревший силовой кабель стоил больше 6 миллионов тенге. Рвались трубы и, как потом выяснилось, при строительстве инженерных сетей подрядчики использовали далеко не новые трубы.

"Мы нашли спонсоров, уже приобрели необходимые запчасти, их установили. Если бы мы выносили денежный запрос на сессию маслихата, на решение проблемы ушло бы как минимум 2 месяца. Пришлось бы разыгрывать конкурс, искать подрядчика. Уже начались работы по заливке льда, в конце недели начнутся тренировки. Заявку мы подадим на ближайшей сессии", - рассказывает Евгений Гончаров.

У детей нет возможности подготовиться к соревнованиям рассказывает мама юной фигуристки Алтынай Танбаева. Её дочь занимается в Олимпе уже пятый год, но серьёзной подготовки у команды нет. Единственное мероприятие - показательное выступление фигуристов. Провели его в середине декабря прошлого года. А в январе было всего две тренировки и лёд снова закрыли. Между тем, дети числятся в областной сборной и должны постоянно тренироваться. В ледовой арене, где фигуристам предоставили прокат, неудобное расписание.

"Время категорически неудобно для детей. Это в 5, 6 утра. Если они учатся в школе в первую смену, просто физически не успевают на тренировки. Попасть не могут и дети, учащиеся во вторую смену, так как автобусы начинают ходить только с 6 утра, дети не успевают даже доехать с одного конца города в другой. Фактически тренировки отсутствуют. В ДЮСШ нехватка тренеров. Последние 3 года не было занятий по хореографии", - поделилась Алтынай Танбаева.

Бюджет школы ограничен. Финансируется только зарплата персонала и коммунальные расходы. Техническое обслуживание, текущий ремонт – всё по дополнительной заявке.

"За 6 лет поддержали только заявки на приобретение электрозаливочной машины и три последних аварии. Ни на текущий ремонт, ни на техобслуживание холодильной установки выделение средств не поддержали маслихат и управление финансов. Большая нехватка тренеров. Местных специалистов нет, из других городов ехать не хотят, так как заработная плата начинающего тренера составляет 156 000 тенге, про жилье вообще молчу. Хореографы - крайний уволился в конце мая 2023года", - поясняет Виталий Шварц.

В спортшколе сейчас занимаются 362 ребёнка. Большая их часть, а это165 детей, в секции фигурного катания. Из-за дороговизны оборудования ежегодно из секции уходят почти четверть юных спортсменов. Между тем, уже через месяц закончится сезон тренировок.

Пока актюбинские чиновники продолжают финансировать детский спорт по остаточному принципу, дети ждут очередной заливки льда.