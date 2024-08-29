  • 29 Августа, 04:03
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В Актау закрыт доступ в крупнейший парк региона

Сегодня, 03:24
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 03:24
Сегодня, 03:24
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Фото: lada.kz

Строительство крупнейшего в регионе парка Первого Президента в Актау началось еще в 2021 году, однако до настоящего момента он закрыт для посещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Строительство планировалось завершить в 2023 году.

"Вспомнила, что у нас в 40 микрорайоне есть парк, решила поехать и прогуляться. Заметила на территории лавочки, дорожки, вроде и растения были. У парка несколько входов, но все они закрыты металлическими конструкциями, войти не смогла", - рассказала жительница Актау Амина.

Корреспондент портала обратился за комментарием в пресс-службу Актауского городского акимата.

"На сегодняшний день идут строительные работы. Объект не сдан в эксплуатацию. В связи с этим, вход на территорию строительства не допускается, - сообщили в отделе.

Стоит отметить, что еще незавершенный проект уже успели раскритиковать горожане, назвав его "степью с фонарями и брусчаткой".

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