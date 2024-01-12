Взрыв автомобиля попал на видео в Актау
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
135Фото: lada.kz
На одной из улиц Актау взорвался автомобиль. Причина возгорания устанавливается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Возгорание автомобиля марки Daewoo Nexia произошло на дороге в 29 микрорайоне возле дома №22/1.
"До приезда спасателей в машине произошёл взрыв газового баллона. Пострадавших нет. Горение ликвидировано в 09:46. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в ДЧС.
Момент взрывы авто попал в сеть.