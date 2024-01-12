Взрыв автомобиля попал на видео в Актау

На одной из улиц Актау взорвался автомобиль. Причина возгорания устанавливается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Возгорание автомобиля марки Daewoo Nexia произошло на дороге в 29 микрорайоне возле дома №22/1.

"До приезда спасателей в машине произошёл взрыв газового баллона. Пострадавших нет. Горение ликвидировано в 09:46. Причина возгорания устанавливается", - сообщили в ДЧС.

Момент взрывы авто попал в сеть.