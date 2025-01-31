Апелляционная судебная коллегия Мангистауского областного суда вынесла обвинительный приговор по делу об изнасиловании и доведении до самоубийства 32-летней фитнес-тренера Алины, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что в мае 2024 года пятеро мужчин, находясь в состоянии наркотического опьянения, похитили потерпевшую, удерживали ее против воли, насильно заставили употребить "мефедрон" и оформили на нее кредит в 2 миллиона тенге. Один из обвиняемых, угрожая насилием, изнасиловал женщину. После пережитого она покончила с собой.

По итогам пересмотра дела суд признал С.Н. виновным по восьми статьям УК РК, включая изнасилование, похищение, вымогательство и доведение до самоубийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Е.А. получил длительный тюремный срок за пособничество и похищение.

Остальным фигурантам также назначены различные сроки заключения.

Кроме того, с подсудимых в солидарном порядке в пользу потерпевшего взыскан материальный ущерб в сумме 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 миллионов тенге.