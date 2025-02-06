Прокуратурой города Актау в детском саду выявлены факты присвоения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе анализа установлено, что бухгалтер детского сада "Ясли-сад №39 "Хиуаз" ГККП на ПОУ подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно переводила на свои счета свыше 9 млн тенге с госбюджета.



По указанному факту судом в отношении бухгалтера вынесен приговор статье 189 УК РК с назначением наказания в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев.