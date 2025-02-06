  • 6 Февраля, 14:04
  • BAIGENEWS

В Актау вынесен приговор в отношении бухгалтера за присвоение бюджетных средств

Бухгалтер работала в детском саду.

Сегодня, 13:14
АВТОР
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sud.gov.kz Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Фото: sud.gov.kz

Прокуратурой города Актау в детском саду выявлены факты присвоения бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе анализа установлено, что бухгалтер детского сада "Ясли-сад №39 "Хиуаз" ГККП на ПОУ подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно переводила на свои счета свыше 9 млн тенге с госбюджета.
 
По указанному факту судом в отношении бухгалтера вынесен приговор статье 189 УК РК с назначением наказания в виде ограничения свободы на 3 года 6 месяцев.

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