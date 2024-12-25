Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала крушение самолета азербайджанских авиалиний в Актау, передает BaigeNews.kz. По ее словам, в город направляются специалисты санитарной авиации.

"Сейчас подготовили борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов, травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь и при необходимости будем вывозить, работа ведется", - сказала Альназарова в кулуарах Мажилиса.

Напомним, пассажирский самолёт, который направлялся из Баку в Грозный, рухнул недалеко от Актау. На борту, по предварительным данным, находилось более 60 человек.

Ранее этот самолёт подал сигнал ЧС.