В 2024-2026 годах планируется модернизировать 44 километра магистрального теплопровода, чтобы обеспечить жителей Актау качественными коммунальными услугами, передаёт BaigeNews.kz. В этом году по 1-му этапу проекта полностью заменено 11,5 кубометров изношенных тепловых коммуникации. На эти цели из республиканского бюджета выделено 12 миллиардов тенге. Об этом сообщил аким области Нурдаулет Килыбай на пресс-конференции в СЦК.



Также в прошлом году был принят комплекс неотложных мер по обеспечению жилых домов бесперебойной подачей тепловой энергией. За счет местного бюджета установлен 9-блочный модульный тепловой котел мощностью 65 МВт. Кроме того, в жилых домах Актау установлено 479 автоматизированных узлов управления отопления, что позволяет эффективно использовать тепловую энергию.

Сегодня подача тепла по теплосети города осуществляется в штатном режиме. Обеспечение тепловой энергией жилых домов и социальных объектов на строгом контроле руководства региона. Акиматом области реализуются соответствующие мероприятия по обновлению теплосетей Актау.