В Актау третьи сутки разыскивают пропавшую женщину

Фото: Lada.kz

51-летняя местная жительница вышла из дома 8 декабря и ушла в неизвестном направлении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В поисках задействованы волонтёры и полицейские. Сообщается, что 51-летняя местная жительница Айсара Шоктыбаева позавчера, 8 декабря, примерно в 10:00 вышла из дома по адресу: 16 микрорайон, 40 дом, в неизвестном направлении и по настоящее время не вернулась.

Приметы: худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы тёмные, глаза карие. Хромает на левую ногу. Носит очки для зрения.



Была одета: бежевая куртка с капюшоном, синяя шапка, серые джинсы и белые кроссовки.

Всех, кто владеет информацией о ней, просьба связаться по телефонам: +7(700)499-72-92, +7(700)729-20-12 или 102.



Поисками женщины занимаются добровольцы волонтерского движения "Lider.kz" в Актау совместно с отделом криминальной полиции.



