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акимат города Сегодня, 02:21
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Фото: акимат города

В Актау теперь можно за мусор получить деньги

В областном центре открылся экопункт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Актау открыт экопункт возле остановки Достык. Работа данного пункта направлена на экообразование, защиту животных, озеленения, расчистки моря, а также экологического патрулирования.

"Уважаемые горожане, поздравляю всех с сегодняшним национальным праздником- Днем Республики. Открытие экопункта - помощь в решении экологических проблем. Как известно, чистота окружающей среды-сегодня серьезная проблема мирового уровня. Поэтому призываю каждого из вас поддержать такие инициативы! Не будем забывать, что новый Казахстан начинается с нас самих. Эко пункт занимается привлечением людей к волонтерской деятельности в области охраны окружающей среды, путем сдачи материала для переработки",- сказал заместитель акима города Абдеш Туркменбаев.

Проект стартовал в 2019 году, его первая точка была открыта в городе Жанаозен.

По словам волонтеров, сохранение природных ресурсов может стать целью жизни и труда людей, живущих на земле, развития и процветания цивилизованной экономики страны.

"Экопункт-формирует культуру чистоты. Мы спасаем мир от мусора, перерабатываем бытовые отходы. Деньги можно получить, сдав пластиковые бутылки, бумагу, картонные и алюминиевые банки, пластиковые коробки и флаконы химических отходов. Не будем забывать, что от нас зависит чистота города, чистота мира", - сказал Бекжан Турсунмагамбетов, директор ТОО "Qaita ondeu".

Отметим, что в новом экопункте установлен фандомат, принимающий пластиковые отходы.

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#Актау #мусор #деньги
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:21
122
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