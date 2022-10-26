В Актау теперь можно за мусор получить деньги

Фото: акимат города

В областном центре открылся экопункт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В Актау открыт экопункт возле остановки Достык. Работа данного пункта направлена на экообразование, защиту животных, озеленения, расчистки моря, а также экологического патрулирования.

"Уважаемые горожане, поздравляю всех с сегодняшним национальным праздником- Днем Республики. Открытие экопункта - помощь в решении экологических проблем. Как известно, чистота окружающей среды-сегодня серьезная проблема мирового уровня. Поэтому призываю каждого из вас поддержать такие инициативы! Не будем забывать, что новый Казахстан начинается с нас самих. Эко пункт занимается привлечением людей к волонтерской деятельности в области охраны окружающей среды, путем сдачи материала для переработки",- сказал заместитель акима города Абдеш Туркменбаев.

Проект стартовал в 2019 году, его первая точка была открыта в городе Жанаозен.

По словам волонтеров, сохранение природных ресурсов может стать целью жизни и труда людей, живущих на земле, развития и процветания цивилизованной экономики страны.

"Экопункт-формирует культуру чистоты. Мы спасаем мир от мусора, перерабатываем бытовые отходы. Деньги можно получить, сдав пластиковые бутылки, бумагу, картонные и алюминиевые банки, пластиковые коробки и флаконы химических отходов. Не будем забывать, что от нас зависит чистота города, чистота мира", - сказал Бекжан Турсунмагамбетов, директор ТОО "Qaita ondeu".

Отметим, что в новом экопункте установлен фандомат, принимающий пластиковые отходы.