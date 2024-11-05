В Актау суд восстановил в очереди на жилье мать-одиночку

В Актау женщину с двумя детьми восстановили в очереди на жилье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Верховного суда РК.

"Супруги были в браке с 2009 года, имеют от этого брака двух несовершеннолетних детей. В марте 2016-го супруг скончался. С октября 2016-го супруга состояла в очереди на получение жилья по категории "неполная семья". Отделом жилищно-коммунального хозяйства г.Актау при проведении инвентаризации установлена зарегистрированная у истца на праве собственности квартира. Поэтому на основании приказа в августе 2024-го вдова была снята с учета. Это решение она обжаловала в СМАС Мангистауской области, потребовав признать действия отдела жилкомхоза незаконным и восстановлении ее в очереди на получение жилья", - говорится в информации ВС РК.

Было установлено, что в июне 2017-го года женщина унаследовала от умершей матери однокомнатную квартиру в г. Актау общей площадью в 34,9 кв. м, жилой – 17,7 кв. м.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил иск по следующим основаниям:

в соответствии с нормами Закона "О жилищных отношениях", местный исполнительный орган предоставляет жилье в размере не менее 15 кв.м. и не более 18 кв.м.полезной площади на человека, тогда как полученная в наследство вдовой 1-комнатная квартира указанным нормам не соответствует;

согласно ст.73 Закона, не подлежат снятию с учета неполные семьи, в установленном порядке признанные нуждающимися в жилище и поставленные на учет до его получения.

Таким образом, по нормам закона вдова не подлежит снятию с учета.