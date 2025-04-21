В Сети появилось видео, снятое в одной из школ Актау, на котором ученицы 7 класса участвуют в потенциально смертельной игре. На кадрах девочки оказывают физическое давление на грудную клетку школьницы, что приводит к кратковременной потере сознания, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 18 апреля в женском туалете школы. Видео попало в Instagram и вызвало волну возмущения и тревоги среди пользователей.

Как подтвердили в управлении образования Мангистауской области, девочки играли в так называемую игру "Собачий кайф" — крайне опасное "развлечение", при котором намеренно перекрывается доступ кислорода к мозгу ради кратковременного эйфорического эффекта. Подобные действия могут привести к тяжёлым последствиям для здоровья, включая необратимые повреждения мозга и даже смерть.

С подростками и их родителями уже начата профилактическая работа с привлечением школьных психологов. Случай будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Актау. Директор учебного заведения привлечён к дисциплинарной ответственности.

Специалисты и власти призывают родителей и педагогов быть бдительными и чаще разговаривать с детьми о рисках подобных "игр" и важности заботы о здоровье.