В Актау распространяют фейк об убийстве трёх человек

Сообщение об убийстве трёх человек распространяют по WhatsАpp в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Неизвестные авторы рассылки утверждают, что некие люди ходят с ножом в руках и уже убили трёх человек в 29 микрорайоне. К сообщениям было прикреплено фото мужчины с женщиной. Между тем, в социальных сетях некоторые пользователи якобы узнали в них представителей религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Рассылку прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.

В ведомстве назвали сообщения фейком и предупредили об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.