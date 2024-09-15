В Актау распространяют фейк об убийстве трёх человек
Сегодня, 09:19
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Сегодня, 09:19Сегодня, 09:19
53Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
Сообщение об убийстве трёх человек распространяют по WhatsАpp в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Неизвестные авторы рассылки утверждают, что некие люди ходят с ножом в руках и уже убили трёх человек в 29 микрорайоне. К сообщениям было прикреплено фото мужчины с женщиной. Между тем, в социальных сетях некоторые пользователи якобы узнали в них представителей религиозной организации "Свидетели Иеговы".
Рассылку прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области.
В ведомстве назвали сообщения фейком и предупредили об ответственности за распространение заведомо недостоверной информации.
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