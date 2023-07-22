В Актау проведут внеплановую проверку "КазАзота"

Фото: inform.kz / kazazot

В Актау проведут внеплановую проверку АО "КазАзот", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Как пишет издание, 21 июля в районе завода АО "КазАзот" житель Актау снял на видео "лисий хвост". В департаменте экологии по Мангистауской области сообщили, что поступило сообщение от "КазАзота" о том, что 21 июля в 16:11 произошёл выброс.

"В процессе пуска агрегата произошло заклинивание плашки запорной арматуры на линии подачи воды в колонну абсорбции, и вследствие ограниченной подачи обессоленной воды в колонну произошло нарушение НТР с кратковременным выделением нитрозного газа в атмосферу в течение пяти минут", — сообщает департамент экологии региона.

Отмечается, что после проверки будут приняты необходимые меры, о результатах проделанной работы сообщат позже.