Комиссию по расследованию авиационного происшествия МТ РК возглавляет министр транспорта Марат Карабаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заместитель председателя Комиссии, уполномоченный по расследованию — Директор департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Нуржан Малаев. Министерская Комиссия входит в состав Правительственной комиссии, возглавляемой заместителем Премьер-министра Канатом Бозумбаевым.

"Целью работы комиссии по расследованию Министерства транспорта РК является установление причин авиационного происшествия и выработка рекомендаций по предотвращению подобных случаев в будущем. Сегодня под председательством Марата Карабаева в штабе прошло совещание с участием всех 17 международных экспертов. Комиссией был определен план работы. Так, Комиссия совместно в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна", — говорится в сообщении.

Накануне в Актау прибыл аккредитованный наблюдатель ИКАО — Руководитель секции расследования авиационных происшествий, господин Тормодур Тормодсон. Таким образом для расследования крушения самолёта собрались 17 иностранных экспертов.

Самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. Выжить удалось 29 из них. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев.

По факту крушения самолета проводится расследование. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау.

На месте трагедии найден чёрный ящик. Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в связи с авиакатастрофой вблизи Актау.