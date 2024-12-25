В Актау на место трагедии с авиалайнером прилетел министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, передаёт BaigeNews.kz.

В аварийно-спасательных работах задействованы 482 человек, 97 единиц техники, два воздушных суда и четыре кинологических расчёта.

Проводятся поисковые работы с участием кинологической службы МЧС.

В режиме видеоконференцсвязи проводится обмен информацией МЧС Казахстана, России и Азербайджана.

Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

В медицинские учреждения доставлены 29 человек. Всего на борту было более 60 пассажиров. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных.

Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Стал известен полный список летевших тем рейсом, среди них граждане нескольких стран. Позже спасатели поделились видео с места трагедии.

В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.