В Актау прибыл глава МЧС Казахстана
В аварийно-спасательных работах задействованы 482 человек.
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В Актау на место трагедии с авиалайнером прилетел министр по ЧС Казахстана Чингис Аринов, передаёт BaigeNews.kz.
В аварийно-спасательных работах задействованы 482 человек, 97 единиц техники, два воздушных суда и четыре кинологических расчёта.
Проводятся поисковые работы с участием кинологической службы МЧС.
В режиме видеоконференцсвязи проводится обмен информацией МЧС Казахстана, России и Азербайджана.
Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек. Всего на борту было более 60 пассажиров. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стал известен полный список летевших тем рейсом, среди них граждане нескольких стран. Позже спасатели поделились видео с места трагедии.
В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.
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