В Актау прибыл борт санитарной авиации
Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов делает осмотр пациентов.
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В Актау из Астаны для оказания медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе приземлился самолёт санитарной авиации, передаёт BaigeNews.kz.
На борту прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, нейрохирурга и комбустиолога.
В Мангистауской многопрофильной больнице, куда доставлены 27 пострадавших, находится вице-министр здравоохранения Тимур Муратов. Он делает осмотр пациентов, получивших ранения и травмы, занимается вопросами организации медицинской помощи с привлечением прибывших специалистов.
С места крушения пассажирского самолета близ аэропорта Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу - 27 человек.
Из них 11 тяжёлых пациентов госпитализированы в реанимацию.
В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет, им планируют сделать операции.
Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.
Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.
В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.
38 человек погибли.
В Актау прилетели представители правительства Азербайджана.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.
В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.
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