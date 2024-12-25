  • 25 Декабря, 21:08
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В Актау прибыл борт санитарной авиации

Вице-министр здравоохранения Тимур Муратов делает осмотр пациентов.

Сегодня, 20:51
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 20:51
Сегодня, 20:51
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Фото: Минздрав РК

В Актау из Астаны для оказания медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе приземлился самолёт санитарной авиации, передаёт BaigeNews.kz.

На борту прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, нейрохирурга и комбустиолога.

В Мангистауской многопрофильной больнице, куда доставлены 27 пострадавших, находится вице-министр здравоохранения Тимур Муратов. Он делает осмотр пациентов, получивших ранения и травмы, занимается вопросами организации медицинской помощи с привлечением прибывших специалистов.

С места крушения пассажирского самолета близ аэропорта Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу - 27 человек.

Из них 11 тяжёлых пациентов госпитализированы в реанимацию.

В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет, им планируют сделать операции.

Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря недалеко от Актау.

Согласно данным авиакомпании Azerbaijan Airlines, на борту находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Среди пассажиров: 6 граждан Казахстана, 42 граждан Азербайджана, 3 гражданина Кыргызстана, 16 граждан России, гражданство одного человека уточняется. Все члены экипажа — граждане Азербайджана.

В результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. Из них: 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, а гражданство 3 человек уточняется.

38 человек погибли.

В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. 

Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Спасатели поделились видео с места трагедии. В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.

В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.

В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.

В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.

Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В городе отменили зажжение огней на новогодней ёлке.

В МЧС РФ заявили, что заберут в Москву травмированных при авиакатастрофе россиян.

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