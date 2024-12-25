В Актау из Астаны для оказания медицинской помощи пострадавшим в авиакатастрофе приземлился самолёт санитарной авиации, передаёт BaigeNews.kz.

На борту прибыла мобильная бригада Национального координационного центра экстренной медицины Министерства здравоохранения РК в составе двух реаниматологов, 4 травматологов, нейрохирурга и комбустиолога.

В Мангистауской многопрофильной больнице, куда доставлены 27 пострадавших, находится вице-министр здравоохранения Тимур Муратов. Он делает осмотр пациентов, получивших ранения и травмы, занимается вопросами организации медицинской помощи с привлечением прибывших специалистов.

С места крушения пассажирского самолета близ аэропорта Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу - 27 человек.

Из них 11 тяжёлых пациентов госпитализированы в реанимацию.

В областную детскую больницу поступили двое детей 11 и 16 лет, им планируют сделать операции.