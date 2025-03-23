В Актау, на побережье Каспийского моря, произошёл пожар в двухэтажном здании кафе "Айжан", передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, возгорание, предварительно охватившее 300 квадратных метров, началось на втором этаже заведения. Огонь удалось локализовать в 19:22. Пострадавших нет.

Спасатели эвакуировали семь газовых баллонов, четыре из которых имели объем 50 литров, предотвращая возможные взрывы.