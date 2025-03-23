В Актау потушили двухэтажное кафе на набережной
Спасатели предотвратили возможный взрыв.
Сегодня, 20:57
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Сегодня, 20:57Сегодня, 20:57
186Фото: ДЧС Мангистауской области
В Актау, на побережье Каспийского моря, произошёл пожар в двухэтажном здании кафе "Айжан", передает BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, возгорание, предварительно охватившее 300 квадратных метров, началось на втором этаже заведения. Огонь удалось локализовать в 19:22. Пострадавших нет.
Спасатели эвакуировали семь газовых баллонов, четыре из которых имели объем 50 литров, предотвращая возможные взрывы.
"На месте происшествия работали 18 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, дежурила медицинская бригада, а также были задействованы 10 полицейских и пять служебных автомобилей", — уточнили в департамменте.
Видео: ДЧС Мангистауской области
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