  • 23 Марта, 23:05
  • BAIGENEWS

В Актау потушили двухэтажное кафе на набережной

Спасатели предотвратили возможный взрыв.

Сегодня, 20:57
АВТОР
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ДЧС Мангистауской области Сегодня, 20:57
Сегодня, 20:57
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Фото: ДЧС Мангистауской области

В Актау, на побережье Каспийского моря, произошёл пожар в двухэтажном здании кафе "Айжан", передает BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, возгорание, предварительно охватившее 300 квадратных метров, началось на втором этаже заведения. Огонь удалось локализовать в 19:22. Пострадавших нет.

Спасатели эвакуировали семь газовых баллонов, четыре из которых имели объем 50 литров, предотвращая возможные взрывы.

"На месте происшествия работали 18 сотрудников ДЧС и пять единиц техники, дежурила медицинская бригада, а также были задействованы 10 полицейских и пять служебных автомобилей", — уточнили в департамменте.

Видео: ДЧС Мангистауской области

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