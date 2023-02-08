В Актау полиция устроила погоню за 13-летним подростком, находившимся за рулём внедорожника

Фото: кадр из видео Polisia.kz

Подросток за рулём внедорожника пытался скрыться от полицейских в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 7 февраля. Полицейские заметили внедорожник Toyota Prado, не соблюдающий правила дорожного движения, на дороге между 30 и 19 микрорайонами. Водитель пытался скрыться, не подчинившись требованиям полицейских об остановке автотранспорта.

"С привлечением дополнительных сил полиции машина вскоре была остановлена в 30 микрорайоне. В ходе проверки установлено, что водителем оказался 13-летний мальчик. Сотрудники полиции передали молодого водителя инспекторам по делам несовершеннолетних и составили административный протокол законному представителю подростка по части 5 статьи 612 КоАП РК", - говорится в сообщении.

Автомобиль водворён на штрафстоянку.