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В Актау питьевую воду будут давать по графику

Сегодня, 12:18
АВТОР
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altair-aqua.ru Сегодня, 12:18
Сегодня, 12:18
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Фото: altair-aqua.ru

В ГКП "Каспий жылу, су арнасы" сообщили, что в некоторых микрорайонах города с 13 июня питьевую воду будут давать по графику, передаёт BaigeNews.

Временные меры, по данным предприятия, приняты для поддержания уровня воды в резервуарах на центральном узле водоснабжения №4 (ЦУВС-4).

Напомним, мы ранее писали о том, что в Актау жители города вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды

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