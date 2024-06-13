В Актау питьевую воду будут давать по графику

В ГКП "Каспий жылу, су арнасы" сообщили, что в некоторых микрорайонах города с 13 июня питьевую воду будут давать по графику, передаёт BaigeNews.

Временные меры, по данным предприятия, приняты для поддержания уровня воды в резервуарах на центральном узле водоснабжения №4 (ЦУВС-4).

Напомним, мы ранее писали о том, что в Актау жители города вышли на улицу и перекрыли дорогу из-за отсутствия питьевой воды