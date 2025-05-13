  • 13 Мая, 12:40
  • BAIGENEWS

В Актау осуждены застройщики, похитившие более 5,5 млрд тенге у дольщиков

Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области.

Сегодня, 11:45
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 11:45
Сегодня, 11:45
105
Фото: pixabay.com

Суд Актау вынес обвинительный приговор в отношении руководства ТОО "ИнтерьерСтройАктау" по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве жилых комплексов "Султан", "Аққала" и "Мұрагер", передаёт BaigeNews.kz.

Следствием установлено, что руководство компании, не имея лицензии на строительство, разрешительной и проектно-сметной документации, заключило 590 договоров долевого участия. В результате от граждан было незаконно привлечено более 5,5 млрд тенге.

При этом строительные работы проводились с многочисленными нарушениями и в установленные сроки завершены не были. Более 1,9 млрд тенге было выведено наличными по фиктивным актам выполненных работ и присвоено.

В рамках следствия наложен арест на 47 автомобилей и 5 земельных участков, а также изъято имущество на сумму 1,1 млрд тенге для частичного возмещения ущерба пострадавшим.

Суд признал фигурантов дела виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 3,5 до 6,5 лет.

Прокуратура напоминает: при участии в долевом строительстве важно удостоверяться в наличии всех необходимых разрешительных документов у застройщика.

Самое читаемое

Наверх