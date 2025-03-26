В 19 микрорайоне Актау возле дома №45 подземные мусорные контейнеры провалились в грунт после сильных осадков. В городском отделе ЖКХ назвали причину, передаёт BaigeNews.kz.

"Причина инцидента – неисправность подземных инженерных сетей, расположенных рядом с дорогой. Осадки заполнили коммуникации, вода проникла в почву, вызвав избыточное давление, которое вытолкнуло конструкцию наверх", - говорится в сообщении.

Факты о ливнях:

В Актау выпало 46,3 мм осадков – это в три раза больше месячной нормы.

Из-за дождей уже фиксировались разломы асфальта и смывы грунта в разных районах города.

В 2024 году в Актау установили контейнеры по 10 адресам, соблюдая все технические нормы. Однако экстремальные погодные условия и проблемы с инженерными сетями привели к текущей ситуации.

Отдел ЖКХ Актау изучает проблему и рассматривает возможные меры по предотвращению подобных случаев в будущем.

Ранее сообщалось, что новые урны в Актау ушли под землю после дождей.