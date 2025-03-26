В Актау новые урны ушли под землю после ливней – в чем причина?
В Актау мусорные контейнеры провалились под землю из-за неисправности сетей.
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В 19 микрорайоне Актау возле дома №45 подземные мусорные контейнеры провалились в грунт после сильных осадков. В городском отделе ЖКХ назвали причину, передаёт BaigeNews.kz.
"Причина инцидента – неисправность подземных инженерных сетей, расположенных рядом с дорогой. Осадки заполнили коммуникации, вода проникла в почву, вызвав избыточное давление, которое вытолкнуло конструкцию наверх", - говорится в сообщении.
Факты о ливнях:
- В Актау выпало 46,3 мм осадков – это в три раза больше месячной нормы.
- Из-за дождей уже фиксировались разломы асфальта и смывы грунта в разных районах города.
В 2024 году в Актау установили контейнеры по 10 адресам, соблюдая все технические нормы. Однако экстремальные погодные условия и проблемы с инженерными сетями привели к текущей ситуации.
Отдел ЖКХ Актау изучает проблему и рассматривает возможные меры по предотвращению подобных случаев в будущем.
Ранее сообщалось, что новые урны в Актау ушли под землю после дождей.