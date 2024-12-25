В Актау не зажгут огни на новогодней ёлке
Все внимание в регионе приковано к пострадавшим при крушении самолёта.
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В Актау перенесли праздничные предновогодние мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с трагическим событием, связанным с крушением самолёта, следовавшего по маршруту Баку-Грозный, зажжение новогодней ёлки в Актау перенесено", - сообщили в акимате города.
Трагедия с лайнером азербайджанской авиакомпании произошла утром 25 декабря.
В медицинские учреждения доставлены 29 человек, в том числе двое детей. Всего на борту было более 60 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Врачи сообщили о состоянии госпитализированных пассажиров.
Для оказания медицинской помощи в Актау направлен борт санитарной авиации из Астаны. В Актау прилетели представители правительства Азербайджана. Из России вылетел самолёт МЧС России с медперсоналом и оборудованием.
Президент Казахстана выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Стал известен полный список летевших тем рейсом. Позже появилось видео с места трагедии.
В Сети также появились кадры из салона падающего самолёта.
В МЧС Кыргызстана заявили, что три гражданина страны, летевшие этим рейсом, живы и находятся в больницах Актау.
В Азербайджане объявлен траур. Казахстанцы несут цветы к посольству Азербайджана в Астане.
В авиакомпании, которой принадлежал самолёт, выразили соболезнования семьям погибших.
Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау.
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