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Сегодня, 04:25
221
Сегодня, 04:25
221

В Актау начато расследование после массового отравления медиков на ауызашаре

Специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля ведется расследование по факту массового отравления медиков после ауызашара в одном из ресторанов Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Актау проверяют одно из заведений общепита из-за массового отравления посетителей, среди которых оказались 50 медиков.

Санврачи заявили о проведении расследования по факту массового отравления.
"В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекции и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания", - сообщили в ведомстве.
При этом в управлении санитарно-эпидемиологического контроля отказались озвучивать название ресторана, где произошло отравление.

Ранее сообщалось, что в Актау произошло массовое отравление медиков после ауызашара.
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Сегодня, 04:25
221
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