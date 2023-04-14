В Актау начато расследование после массового отравления медиков на ауызашаре

В Актау проверяют одно из заведений общепита из-за массового отравления посетителей, среди которых оказались 50 медиков.



Санврачи заявили о проведении расследования по факту массового отравления.

"В управление санитарно-эпидемиологического контроля поступило экстренное извещение о групповом случае заболевания острой кишечной инфекции и гастроэнтеритом. За помощью в стационар обратились 16 человек, из них 10 госпитализированы. В настоящее время специалистами управления ведется эпидемиологическое расследование для установления источника заболевания", - сообщили в ведомстве.