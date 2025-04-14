Необычный случай произошел в Мангистауской области: присяжный заседатель отказался подписывать текст присяги, за что был привлечен к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Инцидент произошёл ещё 9 декабря прошлого года, когда во время рассмотрения уголовного дела в специализированном межрайонном суде по уголовным делам один из членов коллегии присяжных неожиданно отказался от подписания присяги — обязательной процедуры, без которой участие в процессе невозможно.

Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении, и дело было передано в специализированный суд по административным делам Актау.

Как указано в официальном аккаунте суда в Facebook, вина мужчины была подтверждена его признательными показаниями, а также другими материалами дела. Суд учёл признание вины как смягчающее обстоятельство и назначил наказание в виде предупреждения.

По ч.1 ст. 653 КоАП РК, действия, свидетельствующие о неуважении к суду, могут повлечь предупреждение, штраф до 20 МРП (78 640 тенге) или даже административный арест до 5 суток. Однако в этом случае суд ограничился минимальным наказанием.

Постановление вступило в законную силу. Причины отказа от присяги присяжный публично не объяснил.

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