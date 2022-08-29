В Актау мужчина спас унесённых в море девочек

Фото: wikipedia.org

Инцидент произошёл на территории базы отдыха "Золотое солнышко", передает BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По словам одной из свидетельниц случившегося, компания взрослых с детьми отдыхала на базе отдыха. В какой-то момент две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде прямо у кромки берега. Ничего не предвещало беды

"Вдруг резко подул ветер и начал уносить их в море. Мать одной из девочек побежала к воде и начала отчаянно просить о помощи. Так как она не умеет плавать, в бессилии металась вдоль берега в поиске людей. За это время сапборд с девочками ушёл очень далеко, ветер подгонял его всё дальше в море. В это время в сторону сапборда уже плыл человек. Было отчётливо видно, как он уверенно и со скоростью следовал за детьми. Казалось, стихия и человек боролись между собой. И вот этот мужчина, настигнув детей, схватившись за сапборд, начал плыть с ними к берегу. Всё произошло в считаные минуты. Уже в воде, у берега испуганных девочек обнимала в слезах мама. А наш спаситель исчез также незаметно, как и появился", - описала случившееся Ажар Айболаткызы.

Событие могло принять другой поворот.

"После нам удалось выяснить, что спасителя зовут Александр, и он себя героем не считает. Он лишь кратко сказал, что так поступил бы любой настоящий мужчина. От вознаграждения скромно отказался. Все эти дни я думаю об этом случае, и все больше уверяюсь в том, что награда должна найти своего героя, потому что он в тот момент ни на секунды не раздумывая, с риском для жизни, бросился им на помощь, - поделилась женщина.

Родительницы спасённых девочек говорят, что мужчина категорически отказался от вознаграждения. Они считают, что о его подвиге должна знать вся страна.

Ажар Айболаткызы написала об этом пост в своей социальной сети Facebook и отметила ДЧС. После они сами связались с ней в целях установления обстоятельств дела и сообщили, что будут представлять Александра к награде, и поблагодарили девушку за освещение события.