В Актау мошенники начали представляться спасателями

В последнее время, как сообщили в ДЧС Мангистауской области, участились жалобы от предпринимателей касательно звонков от мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Неизвестные представляются сотрудниками ЧС, угрожают проверкой и требуют провести обучение в области пожарной безопасности за определенную сумму.

В случае звонков с требованием от лица ДЧС приобрести или купить определенную услугу за деньги в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться по номерам: 8 (7292) 701-705, 701-708, а также 8 (775) 376-78-76.

В рамках Предпринимательского кодекса государственный орган обязан уведомить о начале профилактического контроля (проверки) не менее чем за 30 дней и при проведении внеплановой проверки — не менее чем за сутки.