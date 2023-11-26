В Актау мошенники начали представляться спасателями
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В последнее время, как сообщили в ДЧС Мангистауской области, участились жалобы от предпринимателей касательно звонков от мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.
Неизвестные представляются сотрудниками ЧС, угрожают проверкой и требуют провести обучение в области пожарной безопасности за определенную сумму.
В случае звонков с требованием от лица ДЧС приобрести или купить определенную услугу за деньги в ведомстве рекомендовали незамедлительно обратиться по номерам: 8 (7292) 701-705, 701-708, а также 8 (775) 376-78-76.
В рамках Предпринимательского кодекса государственный орган обязан уведомить о начале профилактического контроля (проверки) не менее чем за 30 дней и при проведении внеплановой проверки — не менее чем за сутки.
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