В Актау из-за тарифов проводят расследование в отношении автопарковки аэропорта

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области начал расследование в отношении автопарковки международного аэропорта Актау по подозрению в завышении цен и нарушении принципов конкуренции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АЗРК.

"Причиной для проверки послужило повышение стоимости: за нахождение на парковке более 15 минут взимается плата в размере 500 тенге. Предварительные результаты указывают на возможное злоупотребление с целью извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта", - сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники департамента анализируют договор концессии, заключенный с акиматом Мангистауской области, и проверяет деятельность АФ ТОО "АТМ Grup".