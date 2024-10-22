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В Актау из-за тарифов проводят расследование в отношении автопарковки аэропорта

Сегодня, 12:17
АВТОР
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АЗРК РК Сегодня, 12:17
Сегодня, 12:17
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Фото: АЗРК РК

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области начал расследование в отношении автопарковки международного аэропорта Актау по подозрению в завышении цен и нарушении принципов конкуренции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АЗРК.

"Причиной для проверки послужило повышение стоимости: за нахождение на парковке более 15 минут взимается плата в размере 500 тенге. Предварительные результаты указывают на возможное злоупотребление с целью извлечения сверхприбыли путем взимания денежных средств с населения, пользующегося услугами аэропорта", - сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники департамента анализируют договор концессии, заключенный с акиматом Мангистауской области, и проверяет деятельность АФ ТОО "АТМ Grup".

"В случае подтверждения нарушений антимонопольного законодательства будет выдано предписание о расторжении концессионного договора или изменении его условий", - добавили в АЗРК.

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