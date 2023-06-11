В Актау из окна выпал ребенок

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Сегодня в Актау из окна выпал 4-летний мальчик, который был доставлен в детскую больницу. Пострадавший находится в коме,передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mangystaumedia.kz.

"Ребенок лежит в реанимации, подключен к ИВЛ. Состояние-очень тяжелое, кожа-бледная. Пациент находится в бессознательной коме, - рассказала заместитель директора областной детской больницы Сания Жусуповна.

Инцидент произошел около 13: 00 в доме №24 в 6 микрорайоне. По словам очевидцев, в квартире на пятом этаже трое детей остались без родителей. Пострадавший ребенок выпал из открытого окна. А остальных детей забрали с собой стражи порядка.