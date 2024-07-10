В Актау интенсивно ведутся работы по снижению дефицита питьевой воды

В городе Актау интенсивно идут плановые работы по снижению дефицита воды в летний период. К августу планируется завершить два проекта, сообщает пресс-служба акима области, передаёт BaigeNews.kz.

Близится к завершению проект "Увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки". Строительно-монтажные работы завершены на 95%. Сегодня техника прошла таможенные процедуры и была доставлена на завод.

Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, в августе начнется подача питьевой воды жителям региона.

"Монтажные работы планируется завершить к концу июля, а запустить в августе", - сообщили в региональном управлении энергетики и ЖКХ Мухамед Жусип.

Также сегодня на территории ЦУВС-2 (Центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки.

В 2023 году из областного бюджета были выделены средства на приобретение оборудования у ТОО "ЖанСу 362".

"Исходной водой для опреснения являются подземные воды месторождения Куйлыс-Меловое. Сейчас монтажные работы завершены, установки введены в эксплуатацию. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. В связи с этим, мы просим жителей региона проявить терпение", - отметили в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

В этот же день с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось совещание по вопросам ликвидации дефицита питьевой воды в Мангистау.

Сегодня региону не хватает около 40 тыс. м3 питьевой воды. Из них, городу Актау требуется еще 20-25 тысяч м3 питьевой воды в сутки. В целях постепенного решения проблемы дефицита питьевой воды в области ведется строительство 10 опреснительных заводов и установок производительностью 147,5 тыс. м3 в сутки, реконструкция и расширение 1 магистрального водопровода. Таким образом, до конца лета планируется, что обеспеченность региона питьевой водой в среднем достигнет показателя в 206,3 тыс. м3 в сутки.

Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил руководителям учреждений, обеспечивающих область питьевой водой, своевременно реализовать важные проекты.