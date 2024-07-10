В Актау интенсивно ведутся работы по снижению дефицита питьевой воды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В городе Актау интенсивно идут плановые работы по снижению дефицита воды в летний период. К августу планируется завершить два проекта, сообщает пресс-служба акима области, передаёт BaigeNews.kz.
Близится к завершению проект "Увеличение мощности опреснительного завода "Каспий" с 20 тысяч до 40 тысяч кубических метров в сутки". Строительно-монтажные работы завершены на 95%. Сегодня техника прошла таможенные процедуры и была доставлена на завод.
Как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, в августе начнется подача питьевой воды жителям региона.
"Монтажные работы планируется завершить к концу июля, а запустить в августе", - сообщили в региональном управлении энергетики и ЖКХ Мухамед Жусип.
Также сегодня на территории ЦУВС-2 (Центральный узел водоснабжения) ТОО "МАЭК" введены в эксплуатацию установки опреснения воды мощностью 6000 кубометров в сутки.
В 2023 году из областного бюджета были выделены средства на приобретение оборудования у ТОО "ЖанСу 362".
"Исходной водой для опреснения являются подземные воды месторождения Куйлыс-Меловое. Сейчас монтажные работы завершены, установки введены в эксплуатацию. В ближайшие дни жителям города будут подаваться дополнительно 6 тысяч кубометров питьевой воды в сутки. В связи с этим, мы просим жителей региона проявить терпение", - отметили в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области.
В этот же день с участием акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая состоялось совещание по вопросам ликвидации дефицита питьевой воды в Мангистау.
Сегодня региону не хватает около 40 тыс. м3 питьевой воды. Из них, городу Актау требуется еще 20-25 тысяч м3 питьевой воды в сутки. В целях постепенного решения проблемы дефицита питьевой воды в области ведется строительство 10 опреснительных заводов и установок производительностью 147,5 тыс. м3 в сутки, реконструкция и расширение 1 магистрального водопровода. Таким образом, до конца лета планируется, что обеспеченность региона питьевой водой в среднем достигнет показателя в 206,3 тыс. м3 в сутки.
Глава региона Нурдаулет Килыбай поручил руководителям учреждений, обеспечивающих область питьевой водой, своевременно реализовать важные проекты.
"Как Вы сами знаете, дефицит питьевой воды является очень актуальной проблемой для региона. Без воды невозможно жить, особенно летом. Поэтому поручаю ускорить завершение работ в направлении увеличения количества производимой питьевой воды. Необходимо рассмотреть возможность предоставления дополнительных объемов и эффективного ее использования. Хочу напомнить, что самое главное – в первую очередь обеспечить жителей питьевой водой. Только после этого воду следует подавать на производственные и хозяйственные объекты, благоустройство. Также необходимо доводить до населения информацию о проводимой работе в направлении обеспечения питьевой водой и давать ежедневные отчеты", - сказал аким области Нурдаулет Килыбай.