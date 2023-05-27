- В жару сельчане Костанайской области остались без воды 06:14 154
- Смешное видео с полицейскими на самокатах оказалось фейком 05:40 363
- 100 кг незаконно выловленной рыбы изъяли у пенсионера в Жетысу 04:16 489
- Казахстанец завоевал медаль этапа Кубка мира по спортивной гимнастике 03:01 430
- 12 детских оздоровительных лагерей действуют в Абайской области 02:25 336
- Жители 35 сел области Абай живут без качественной воды 01:50 344
- 10-летний школьник скончался во время тренировки в центре спецподготовки села Талапкер 00:33 458
- В Актау 17 пар близнецов учатся в одной школе 27.05.2023 664
- Инновационный метод лечения осложнений при циррозе печени освоили врачи Актобе 27.05.2023 458
- Школьница по неосторожности выпала из окна многоэтажки в Костанае 27.05.2023 516
- Казахский боец из Китая отправил в нокаут южнокорейца в битве за контракт UFC 27.05.2023 799
- Ещё одну важную функцию пообещали внедрить в WhatsApp 27.05.2023 535
- Обитавший в подвале мужчина выбросил младенца в мусорный бак в Челябинске 27.05.2023 848
- Топовая теннисистка пожаловалась на популярность Елены Рыбакиной 27.05.2023 526
- Идеальный убийца: поедающие мозг амёбы распространяются на север планеты 27.05.2023 793
- Внутренняя проверка в "КазАвтоЖоле" выявила некоторые нарушения 27.05.2023 518
- Сборник казахских песен на китайском языке презентовали в Пекине 27.05.2023 524
- Судьи Конституционного суда прочитали лекции в вузах Алматы 27.05.2023 598
- Дожди и заморозки ожидаются в некоторых регионах Казахстана в воскресенье 27.05.2023 570
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 739
- Столичного бизнесмена оштрафовали за 700 тонн мусора 27.05.2023 729
- В Турции пройдет второй тур президентских выборов 27.05.2023 690
- Работникам сферы культуры поднимут зарплату 27.05.2023 681
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 2242
- Зверским нокаутом завершился бой экс-чемпиона лиги Хабиба в Казахстане 27.05.2023 667
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 774
- "За ошибочный прогноз отвечаешь головой": синоптик о том как предсказывают погоду 27.05.2023 795
- Трогательный концерт, выставка и мастер-классы для особенных детей прошли в столице 27.05.2023 552
- Елена Рыбакина: Могу обыграть любого соперника вне зависимости от покрытия 27.05.2023 762
- Электросамокат с человеком взорвался на улице в Санкт-Петербурге 27.05.2023 897
- Сотрудники Шымкентского зоопарка рассказали о своей нелегкой работе 27.05.2023 1369
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 884
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 742
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 687
- Беспилотник казахстанского производства успешно прошел испытания 27.05.2023 2766
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 1261
- Сестра Шавката Рахмонова избила чемпионку из России 27.05.2023 1011
- Неблагоприятные метеоусловия обещают в субботу в трёх городах Казахстана 27.05.2023 742
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 578
- Главный судья Шымкента ходит на работу пешком 27.05.2023 822
- Спортсмен из Мангистау стал чемпионом Азии по қазақ күресі 27.05.2023 1151
- Приложение ChatGPT скачали 500 тысяч раз за шесть дней 27.05.2023 890
- Селин Дион отменила концерты на год из-за неизлечимой болезни 27.05.2023 818
- Месяц бежали марафонцы из Астаны до Актау 27.05.2023 824
- Билл Гейтс предрёк скорую смерть поисковика Google 27.05.2023 846
- Карагандинец зарезал супругу во время развода 27.05.2023 929
- Семеро алиментщиков осуждены после вмешательства прокуратуры Астаны 27.05.2023 698
- Пользователей Android призвали срочно удалить шпионское приложение 26.05.2023 955
- Хотел помочь ослу: 10-летний мальчик лишился ноги после удара током в Туркестанской области 26.05.2023 845
- Четверо суток без сна - о героизме пожарных, тушащих лес в области Абай, рассказали в МЧС 26.05.2023 720
- О состоянии пострадавших в ДТП на остановке в Петропавловске сообщили врачи 26.05.2023 916
- Сборная Казахстана вышла в финал женского чемпионата Азии по регби 26.05.2023 796
- Казахстан проиграл в борьбе за право провести чемпионат мира-2027 по хоккею 26.05.2023 1033
- Дерево рухнуло на летнее кафе в центре Алматы 26.05.2023 993
- Девочка родилась в поезде "Атырау — Алматы" 26.05.2023 883
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 796
- Удобрение из угля начали производить в Карагандинской области 26.05.2023 788
- Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане 26.05.2023 804
- 50 казахстанцев выгнали с ЕНТ из-за шпаргалок 26.05.2023 881
- Пять миллионов тенге выманил у пенсионеров мошенник в Актюбинской области 26.05.2023 986
- Проект tax free предлагают продлить и расширить в Казахстане 26.05.2023 875
- Отвечать перед Всевышним будут сами - теолог об инста-блогершах в хиджабе 26.05.2023 873
- Взаимный 14-дневный безвизовый режим могут ввести Казахстан и Египет 26.05.2023 689
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 900
- Туши джейранов изъяли у браконьеров в Кызылорде 26.05.2023 856
- Пастуха и его лошадь убило молнией в СКО 26.05.2023 1003
- Ученый-невролог планирует создать базу редких генетических мутаций казахов 26.05.2023 940
- Мужчина попытался выброситься из летящего самолёта в Южной Корее 26.05.2023 1020
- Насиловал несовершеннолетних: отчиму вынесли приговор в Темиртау 26.05.2023 930
- Лжеоператор сотовой связи обманул астанчан 26.05.2023 649
- Казахстанцы стали меньше проводить времени с детьми 26.05.2023 738
- Казахстан в ЕАЭС: быть или не быть. Мнения политологов 26.05.2023 1166
- Руководство Управления спорта осудили за крупные хищения в Алматы 26.05.2023 736
- "Тополиный" период: пожарные попросили жителей Астаны не поджигать пух 26.05.2023 820
- Супермарафонца Марата Жыланбаева арестовали на два месяца 26.05.2023 1061
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 1949
- Аферист продал несуществующий сахар жителям Кокшетау почти на 8 млн тенге 26.05.2023 778
- Что такое "профессиональные приёмные семьи", и когда они появятся в Казахстане 26.05.2023 892
- Границы нескольких областей изменят в стране 26.05.2023 1223
- "Будет неустойчивой": синоптики рассказали о погоде на выходных 26.05.2023 797
- LOADING...
В Актау 17 пар близнецов учатся в одной школе
Девять пар близнецов в этом году оканчивают первый класс. Сначала было сложно различать похожих друг на друга детей, но со временем привыкли, говорят педагоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
В классе путаница с учениками была только первое время, рассказывают учителя. Сейчас они с легкостью различают, кто из близнецов отвечает, стоя у доски, Мадина или Адина. Учиться вместе, играть вместе и выбирать одинаковую одежду любят их одноклассницы-близнецы Аминат и Аянат.
"Я думаю, что легче ухаживать за близнецами. Они с удовольствием учатся, играют вдвоем. Ты всегда знаешь, что у твоего ребёнка есть друг и защита. В школе около 2500 детей. 45 из них – ученики с особыми потребностями", - говорит бабушка близнецов Аминат и Аянат Жумазия Айтболатова.
Семилетние сыновья Асель Тажигалиевой – близнецы Мирас и Диас. У Диаса ДЦП, он учится по инклюзивной программе. В классе ему помогает специальный педагог.
"Дети, как правило, стараются, хотят получить знания, быть в обществе, общаться с детьми, заводить друзей, познавать что-то новое. Диас очень увлекается машинами, ему нравится за рулем посидеть, потрогать коробку передач. А Мирас более творческий, ему нравится попеть дома, повырезать что-то, но и с математикой тоже дружит", - рассказывает жительница Актау Асель Тажигалиева.
Директор школы Жаннат Анисова рассказывает, что работает здесь уже почти 40 лет и за это время выпустила 36 пар близнецов
"В 2022-2023 учебном году в первый класс пришли 9 близнецов. Мы об этом узнали только тогда, когда стали распределять по классам. Естественно, чтобы дети адаптировались сразу же, мы не делили двойняшек и близнецов, старались сажать их в разные классы. Потому что если их посадить сразу же в один класс, все 9 близнецов, то получилась бы большая нагрузка на классного руководителя", - отмечает директор СШ №12 г. Актау Жаннат Анисова.
-
Trend news
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 726
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 2191
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 768
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 878
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 736
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 683
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 1244
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 793
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 1943
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 758
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 891
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 879
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1023
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 15743
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1492
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1025
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 3424
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 1690
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2447
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3100
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 5994
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 1832
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1624
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 4650
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3199
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 3804
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2205
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2162
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 1793
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 1750
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 1854
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 1624
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 6959
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 1870
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 1926
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 10519
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2176
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2046
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 9734
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2471
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2133
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 1988
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 1958
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3183
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2201
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 2719
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2390
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 2873
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 2511
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2513
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 2860
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2424
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2099
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6429
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2387
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 2928
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2527
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 2875
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 2920
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 2523
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 3249
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 10380
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 4146
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 3695
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 2839
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 3003
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 4675
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 3109
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 3099
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 4231
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 2827
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 3651
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 2977
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 3551
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 3584
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 3230
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 3338
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 23063
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 2782
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 3139
-
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 575
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 896
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 952
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1155
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 924
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 939
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1049
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 1522
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1263
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1268
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1023
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 1825
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1411
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 1641
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2083
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 1915
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1707
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2019
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1728
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 1826
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 1914
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2099
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2247
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 1851
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2044
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 1934
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 1936
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 1878
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2138
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2241
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2051
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2337
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2312
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2223
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4085
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 2963
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3000
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3192
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3209
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3028
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 2950
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4142
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 2928
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3080
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3476
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3292
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3444
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3092
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3642
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3236
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3592
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3211
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3373
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5023
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3600
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 3805
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4061
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4370
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4400
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5039
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5488
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 4741
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5032
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5034
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5393
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5209
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5143
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5316
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5582
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5495
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7076
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6257
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6486
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6571
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 7267
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 6337
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 6200
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 6420
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 9752
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 6828