В Актау 17 пар близнецов учатся в одной школе

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Девять пар близнецов в этом году оканчивают первый класс. Сначала было сложно различать похожих друг на друга детей, но со временем привыкли, говорят педагоги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В классе путаница с учениками была только первое время, рассказывают учителя. Сейчас они с легкостью различают, кто из близнецов отвечает, стоя у доски, Мадина или Адина. Учиться вместе, играть вместе и выбирать одинаковую одежду любят их одноклассницы-близнецы Аминат и Аянат.

"Я думаю, что легче ухаживать за близнецами. Они с удовольствием учатся, играют вдвоем. Ты всегда знаешь, что у твоего ребёнка есть друг и защита. В школе около 2500 детей. 45 из них – ученики с особыми потребностями", - говорит бабушка близнецов Аминат и Аянат Жумазия Айтболатова.

Семилетние сыновья Асель Тажигалиевой – близнецы Мирас и Диас. У Диаса ДЦП, он учится по инклюзивной программе. В классе ему помогает специальный педагог.

"Дети, как правило, стараются, хотят получить знания, быть в обществе, общаться с детьми, заводить друзей, познавать что-то новое. Диас очень увлекается машинами, ему нравится за рулем посидеть, потрогать коробку передач. А Мирас более творческий, ему нравится попеть дома, повырезать что-то, но и с математикой тоже дружит", - рассказывает жительница Актау Асель Тажигалиева.

Директор школы Жаннат Анисова рассказывает, что работает здесь уже почти 40 лет и за это время выпустила 36 пар близнецов