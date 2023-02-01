В Аксу бизнесвумен три года не могла добиться от акимата благоустройства территории

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Системные проблемы развития бизнеса выявлены в Павлодарской области Антикоррупционной службой, передаёт BaigeNews.kz

Так, к примеру, предпринимательница города Аксу на протяжении трёх лет не могла добиться от городских властей законного благоустройства территории торгового дома.

Местные исполнительные органы не проводили подъездные пути и не организовывали парковочное пространство для жителей города.

По итогам рассмотрения жалобы, Антикоррупционная служба по Павлодарской области направила письмо в Отдел ЖКХ города Аксу.

Средства на благоустройство подъездных путей, которые находятся в ведении акимата, будут выделены из местного бюджета. Ремонт запланирован на май текущего года.

Также в ходе встречи руководства департамента Антикора с предпринимателями Баянаульского района были выявлены административные барьеры, препятствующие развитию МСБ.

Так, местный предприниматель длительное время запрашивал у акимата дополнительную землю, который прилегает к участку его действующего бизнеса.

В целях изучения данного вопроса осуществлён комиссионный выезд на место, в составе сотрудников Антикоррупционной службы, руководства акимата района, отдела земельных отношении, отдела жилищно-коммунального хозяйства, акима сельского округа и предпринимателя.

Выяснилось, что предприниматель может получить дополнительный участок земли на законных основаниях.

Теперь акимат готов принять все необходимые документы и в установленные сроки предоставить землю.