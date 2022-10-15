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Борт №1 Сегодня, 11:41
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Фото: Борт №1

В Акорде встретили Бердымухамедова

Лидеры двух стран готовятся к переговорам, а также подписанию значимых документов.

Гимны Казахстана и Туркменистана прозвучали в резиденции "Акорда", где  состоялась торжественная церемония встречи президента Туркменистана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegam-канал Борт №1.

Фото: Борт №1

Начальник почётного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Туркменистана.

Фото: Борт №1

Ранее сообщалось, что сегодня в рамках первого государственного визита президента Сердара Бердымухамедова в Казахстан планируются переговоры глав двух государств, а также подписание значимых двусторонних документов.

Сердар Бердымухамедов 14 октября прибыл в Астану, где принял участие в заседании Совета глав государств СНГ и саммите "Россия - Центральная Азия".

Отметим, визит президента Туркменистана проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

 

Видео: t.me/bort_01
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#международные отношения
Сегодня, 11:41
295
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