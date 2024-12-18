  • 18 Декабря, 12:21
  • BAIGENEWS

В Акорде торжественно встретили президента Гвинеи-Бисау

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Казахстан с официальным визитом.

Сегодня, 11:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Акорде торжественно встретили президента Гвинеи-Бисау Сегодня, 11:41
Сегодня, 11:41
157

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, передаёт BaigeNews.kz.

Президенты представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Самое читаемое

Наверх