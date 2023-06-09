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akorda.kz Сегодня, 09:08
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Сегодня, 09:08
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Фото: akorda.kz

В Акорде сообщили о рабочем графике Токаева на пятницу

Сегодня в рабочем графике главы государства запланирован ряд встреч, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Президент проведёт встречу с председателем президиума Боснии и Герцеговины Желькой Цвиянович.

Касым-Жомарт Токаев примет делегацию ООН в составе помощника Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослава Енчу, исполнительного директора ЭСКАТО Армиду Алисджабану и помощника Генерального секретаря ООН – заместителя администратора ПРООН Ивану Живкович.
 
Кроме того, президент проведет встречи:

  • с Европейским комиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войчеховским;
  • с председателем совета директоров и главным исполнительным директором Total Energies Патриком Пуянне;
  • с председателем правления Sun Seven IG У Чжэном;
  • с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой.
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Сегодня, 09:08
244
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