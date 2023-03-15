В Акорде отчитались об исполнении поручений в Послании Токаева

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В Акорде рассказали, какие поручения из Послания президента, озвученного 16 марта 2022 года, выполнены в течение года, передаёт BaigeNews.kz.

"Исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию административно-территориального устройства страны, озвученного в Послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" от 16 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Прилагаемый общенациональный план мероприятий по реализации Послания был утверждён 29 марта 2022 года, и уже 3 мая 2022 года были подписаны соответствующие указы и начаты административные изменения.