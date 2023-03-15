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  • В Акорде отчитались об исполнении поручений в Послании Токаева
t.me/aqorda_resmi Сегодня, 10:30
228
Сегодня, 10:30
228
Фото: t.me/aqorda_resmi

В Акорде отчитались об исполнении поручений в Послании Токаева

В Акорде рассказали, какие поручения из Послания президента, озвученного 16 марта 2022 года, выполнены в течение года, передаёт BaigeNews.kz.

"Исполнение поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева по совершенствованию административно-территориального устройства страны, озвученного в Послании народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации" от 16 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Прилагаемый общенациональный план мероприятий по реализации Послания был утверждён 29 марта 2022 года, и уже 3 мая 2022 года были подписаны соответствующие указы и начаты административные изменения.

  1. Образовать Абайскую область с административным центром в городее Семее.
  2. Разделить Алматинскую область на Жетысускую с административным центром в Талдыкоргане и Алматинскую с административным центром в городе Капшагае.
  3. Проработать вопрос переименования города Капшагая с учётом мнения населения.
  4. Образовать на территории прежней Жезказганской области Улытаускую область с административным центром в гороже Жезказгане.

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#послание #поручения #контроль #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:30
228
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