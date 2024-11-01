В Акорде обсудили обеспечение безопасности детей
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Под председательством Государственного советника Ерлана Карина прошло совещание по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактики и предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних с участием министров просвещения, культуры и информации, представителей Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД, структурных подразделений Администрации Президента и Уполномоченного по правам ребёнка, передаёт BaigeNews.kz.
На мероприятии обсудили ход реализации системных и оперативных мер по обеспечению безопасности и защите прав детей, противодействию правонарушениям, а также по профилактике и предотвращению суицидов среди несовершеннолетних.
Ерлан Карин отметил, что обеспечение безопасности детей всегда находится в центре внимания государства. Госорганами выработаны необходимые институциональные решения, созданы механизмы профилактики и алгоритмы реагирования.
Госсоветник подчеркнул необходимость системного подхода и общей координации работы госорганов по вопросам безопасности детей, а также их защиты от противоправного контента, в том числе совместно с гражданскими институтами и родительской общественностью.
По итогам совещания Ерлан Карин дал поручения ответственным госорганам по усилению межведомственной координации и взаимодействия.
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